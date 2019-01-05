"الزراعة" تضع 4 محاور لاستغلال معاهدها في 2019

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وزارة الزراعة

الزراعة

معهد البحثو الزراعية

وضع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز الوزارة البحثية خلال 2019.

وذكر المركز، فى بيان له، أن الوزارة تعتمد خطة عمل البرنامج البحثي لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، للحصول علي الحزم التكنولوجية ذات التقنيات الحديثة لنظم الميكنة الشاملة لإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية خاصة الرئيسية منها، وتطوير وتعديل وتصنيع النماذج الأولية للآلات والمعدات الزراعية ومكونات شبكات الري الحقلي الحديثة والمطورة لرفع كفاءتها وإنتاج منتج بصورة يمكن تسويقه محليا.

وتتضمن الخط تقييم وتطوير الأنظمة المختلفة لفرز وتدريج وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية مع زيادة الاعتماد على استخدام الدوائر الإلكترونية وأشعة الليزر في تصنيع تلك الأنظمة، وترشيد استخدامات المياه في الأراضي القديمة مع تحويل نظم الري السطحي بحقول الفاكهة إلي نظام الري بالتنقيط لما لذلك من أثر على تحسين التربة وزيادة الإنتاجية عن طريق إجراء البحوث لنظم إدارة الري الحقلي.



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