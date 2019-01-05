اعتقال مواطن روسى يتسبب فى أزمة مع الولايات المتحدة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت أن سفارتها في الولايات المتحدة مستمرة في السعي للوصول إلى القنصلية لتحديد مكان مواطن روسي مسن يدعى ديمتري ماكارينكو، والذي اعتقلته القوات الأمريكية على جزيرة جوام. 

وكانت قوات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي  الأمريكي  اعتقلت مواطنا روسيا في جزيرة جوام في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر بسبب مزاعم بتصدير معدات عسكرية بشكل غير قانوني . 

وقالت الوزارة الروسية إن السلطات الأمريكية أخفقت في إبلاغ موسكو خلال 3 أيام من اعتقال ماكارينكو، مشددة على أنها ستطلب تفسيرا من واشنطن حول هذه المسألة . 

وأفادت  مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة المقاطعة الجنوبية في فلوريدا بأن ماكارينكو قد اتُهم في يونيو بتهمة التآمر على تصدير مواد دفاعية دون ترخيص، وتم تقديم وثيقة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية بالاتهام.

 


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