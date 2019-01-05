5 خطوات تجنبيها قبل زفافك

05 يناير 2019 - 02:12 م

تشهد الأيام قبل الزفاف حالة من التوتر للعروسة في محاولة منها لاتخاذ كل الإجراءات التى ستجعلها تبدو أجمل عروسة لكن هناك بعض الخطوات التى يجب عليها أن تتجنبها حتى تبدو بالصورة الجميلة التى ترغب بها.

1. صبغ الشعر بلون جديد

حتى لو كان خبير صبغ شعركِ هو الأفضل، تجنّبي إجراء تغييرات على شعركِ خلال أسبوع من موعد حفل الزفاف، فلا ضمان لتأثير الأكسدة على اللون، أو كيف سيبدو مع لون بشرتك. إذا كنتِ ترغبين في تحديث اللون من دون تعريض مظهركِ للخطر، أطلبي تطبيق" غلوس" فهذا سيضيف اللمعان. وإن صبغتِ شعركِ وكانت نتيجة اللون سيئة قبل يوم زفافك، فلن يصاب شعركِ بالضرر، عند اعادة صبغه باللون الاصلي على الفور، طالما لم يكن هناك مستويات عالية من سحب اللون.

2. قصة شعر بتغيير جذري

تبدأ تجارب الزفاف والمشاورات قبل حوالى ثلاثة أشهر من اليوم الفعلي، ويجب أن تحافظي على تصفيفة وقصة الشعر نفسها طوال العملية. عدا عن تغيير ملمس الشعر وستايله عند قصّه، يجب الاخذ في الاعتبار انّ شيئًا جذريًّا قد لا يبدو ملائمًا لعنق الفستان والطرحة، أو المجوهرات يوم الزفاف. بغض النظر عن مدى تخطيطكِ للمستقبل، يبدو أنّ هناك دائمًا شيئًا متبقيًا إلى اللحظة الأخيرة، ولا ينبغي أن يكون الشعر واحدًا منها، فكلما اقتربتِ من اليوم الكبير، كلما زاد التوتر والعواطف، ومثل هذه الاستعدادات والقرارات تحتاج ان تكوني هادئة وصافية الفكر.

3. التسمير

إنّ تسمير السبراي "الرش" في الاماكن المتخصصة، قد يكون خيارًا ملائمًا للميزانية من أجل توهّج آمن، من دون أشعة الشمس، ولكن هناك احتمال جيد ان لا يناسب اللون، لون بشرتكِ الاصلي، مقارنة ببدائل أخرى للتسمير الوهمي. لتجنّب اللون غير المتكافئ، من الأفضل أن يكون هناك اخصائي في تطبيق محلول التسمير، بحيث يتم توزيعه بشكل متساوٍ ليكمل لون بشرتك، ولا تنسي التقشير الخفيف مسبّقًا ليدوم اللون لفترة أطول، ولتنالي توهجًا يوم الزفاف.

4. تغيير المكياج

في بعض الأحيان يصيب العرائس الذعر في اللحظة الأخيرة، ظنًّا منهنّ انّ مكياجهنّ أكثر من اللازم أو قليل جدًّا، لهذا السبب خلال التجربة - عندما تكون العروس في حالة تعقّل أكثر - أعطي العرائس فرصة لتجربة طلّة مختلفة. على خبير المكياج ان يأخذ نوع بشرتك، وعمرك، وتصفيفة الشعر، وألوان مكان الزفاف، والوقت والمكان، وستايلك اليومي، في الاعتبار عند تصميم مظهرك. علمًا انّ مكياج الزفاف الحديث، قريب من مكياج السجادة الحمراء، فيجب أن يبدو جميلًا على كاميرات الفيديو عالية الدقة، والكاميرات، وهواتف الكاميرات الشخصية، وفي الضوء الساطع، وضوء الشمع الخافت، وأن يدوم لساعات."

5-منتجات جديدة للعناية بالبشرة

لا تقومي بتغيير نظام العناية بالبشرة إذا كان لديكِ أقل من أسبوعين لحفل الزفاف، وإن رغبتِ فيجب عليكِ تغييره قبل أشهر. إذ إنّ استخدام منتج جديد، يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسّسي، كـ الجفاف او دهنية البشرة، أو آثار جانبية أخرى تتطلب وقتًا للـ علاج. إلجئي لطبيبك لمنحكِ روتينًا مخصصًا للعناية بالبشرة قبل الزواج، وسيعالج مخاوفكِ المحددة للتأكد من أنّ بشرتكِ مشرقة لليوم الكبير.