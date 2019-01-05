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برلمانى: الرئيس سيرفض تعديل الدستور لتمديد ولايته

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قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرفض أي تعديل أو إجراء دستوري بالمادة الخاصة بالفترة الرئاسية إذا تم طرح أي اقتراحات من هذا القبيل، الأمر الذي أكده السيسي خلال حديثه مع إحدى شاشات التليفزيون الأمريكية.

وأوضح الشهاوي، أن المطالبة بتعديل الدستور هي دعاوى أطلقها بعض النواب بشكل شخصي، مشيرًا إلى أنه كان لديه تحفظ بخصوص مدة الرئيس وجعلها أقل من مدة أعضاء مجلس النواب كذلك التحفظ على 11 مادة أخرى ولكن تعديل الدستور  الآن ينفق على الدولة في حدود 3 أو 4 مليارات جنيه وهي تكلفة باهظة جدًا.

وأضاف "أن الرئيس السيسي بحكم العمل معه لفترة هو من الشخصيات التي تحترم جدًا الضوابط والقانون والدستور، خاصة أن هناك الملايين من الشعب وافق على هذا الدستور  بنسبة98% وبالتالي لا اعتقد أنه سيوافق على دعاوى تعديل الدستور".

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