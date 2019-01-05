ساويرس يهاجم إدارة الأهلى بعد الهزيمة أمام بيراميدز

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رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الانتقادات التى طالته خلال الساعات الماضية بعد هزيمة النادى الأهلى من نادى بيراميدز، بعدما أشار إلى عدم تشجيعه للأهلى مرة أخرى.

وقال فى تغريدة ردًا على أحد متابعيه حثه على تشجيع الأهلى على الحلوة والمرة: "مش مسألة حلوة ومرة.. مسألة إدارة من أول يوم تحالفت مع شخصية خلتها تبقى منافس النهاردة وتغلبنا". 

وكان متابع يدعى أحمد على قد وجه اللوم لـ"ساويرس" قائلًا،: "من لا يشجع الأهلى وقت الانكسار.. لا يستحق أن يشجعه وقت الانتصار، على الحلوة والمرة معاه".

وكان النادى الأهلى قد تلقى بالأمس هزيمة على يد نادى بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف، ما قللت من حظوظه فى الحفاظ على المنافسة على بطولة الدورى العام لهذا العام، فى الوقت الذى يحتل فيه بيراميدز المركز الثانى خلفًا للزمالك المتصدر، ويستقر الأهلى فى المركز السادس وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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