زايد تعتمد نظام النداء الآلى بالوحدات الصحية والتأمين الصحى

05 يناير 2019 - 01:02 م

اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نظام النداء الآلي بالوحدات الصحية والمستشفيات التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ، على أن سيتم تعميم الخطة على جميع المستشفيات فى المحافظات.

ويعد هذا النظام شبيهًا بنظام البنوك، الذي ينظم دخول المواطنين بنظام إلكتروني دون تدخل في ترتيب أدوار المرضى.

وأشادت الوزيرة بالخدمة، موضحة أنها تضمن توزيعًا عادلاً للأدوار ومعرفة الطبيب الذي سيتعامل مع المريض من خلال لوحة إلكترونية واضحة للجميع.