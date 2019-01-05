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تأخر 5 رحلات عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

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المطار
المطار

حنان حمدتو

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تأخر 5 رحلات دولية عن الإقلاع بمطار القاهرة

تأخرت  5 رحلات دولية عن الإقلاع  بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لبعض الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركات الخطوط المغربية رقم 273 والمتجهة إلى كازبلانكا، ورحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وأضافت أن المطار شهد أيضًا تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة طيران كاليتا رقم 6469 المتجهة أيضا إلى إسطنبول بسبب ظروف التشغيل، بسبب ظروف التشغيل.

وكان مطار القاهرة الدولي استقبل صباح اليوم السبت 21 مصابًا يمنيًا قادمين من العاصمة اليمنية صنعاء، نتيجة للاعتداءات التي تقوم بها قوات المتمردين الحوثيين على المناطق التي حررتها قوات الجيش اليمني، بمساندة من قوات التحالف العربي للعلاج بمستشفيات القاهرة .


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