بلاغ للنائب العام ضد «شيرين عبد الوهاب»

05 يناير 2019 - 12:44 م

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة شيرين عبد الوهاب لتطاولها علي مصر والإساءة إليها.

وقال "صبري" :" تتعامل شيرين عبد الوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا ومهد العلم والحضارة ومدرسة الإبداع والابتكار والفن والتي يستغلها بعض الضعفاء مجهولي الهوية معتقدين أنهم من الظرفاء مع أنهم لو عرفوا أنهم أسخف مخلوقات الأرض وأنهم شخصيات مخاطية لزجة لما تطاولوا علي مصر العظيمة".

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها تتطاول وتخطئ ثم تبكي بكاء المخادعين وتلتمس الصفح والسماح ففي أثناء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية بأحد الفنادق الكبرى وأمام جمع هائل من الحضور ظهر واضحًا أنها لم تتعلم من درس تصريحاتها المثيرة التي قادتها إلى ساحات المحاكم بعد انتقادها لزملائها تارة، ولبلدها تارة أخرى، لتخرج بعد كل واقعة وتعلن اعتذارها على الملأ بعد أن طالها سيل من الانتقادات والهجوم، ومؤخرًا أعادت شيرين الكرة من جديد وأطلقت كلمات ارتجالية تبدو لها مزحة ولكنها في نظر الجماهير إهانة لمصر، حين قالت في حفل ليلة رأس السنة "أنا خسارة فى مصر لتعيد إلى الأذهان واقعة "البلهارسيا".

وتفاصيل الواقعة أن شيرين تلقت تحية كبيرة من جمهورها على أدائها خلال الحفل، ووقتها ردت على هذه التحية قائلة: "أنا خسارة فى مصر".