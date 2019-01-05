"زايد" تقرر إنشاء صندوق استدامة مالية لقوائم الانتظار

05 يناير 2019 - 12:37 م

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تدشين صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات والعمليات الجراحية الحرجة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية على هامش جولتها بمحافظة بورسعيد، إنه بالتوازي مع إنهاء قوائم الانتظار الحالية، هناك خطة لمنع وجود قوائم انتظار أخرى، موضحة أنه تم الانتهاء من 80 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.