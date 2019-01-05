» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم

05 يناير 2019 - 12:31 م

تبدأ اليوم بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، حيث يلتقي منتخب الإمارات الدولة المقامة بها البطولة أمام منتخب البحرين والمقرر إقامته علي ملعب مدرينة زايد بأبو ظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019، عن أن حفل الافتتاح سيكون مبسطًا ولمدة 13 دقيقة حيث ينطلق الحفل الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتحول الملعب "إلى منصة حية للموسيقى والألوان والأجواء الحماسية، في تحية لتاريخ كرة القدم الآسيوية، وفي تعبير عن الهُوية الإماراتية الوطنية والروح الرياضية التي تميز شعب دولة الإمارات".

ويشارك في الحفل 600 عارض يقدمون ثلاث لوحات فنية، بجانب نماذج للصقور الضخمة، ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة"، الجهة التي تنظم فعاليات الافتتاح لمباريات دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014، كأس أوروبا 2016، والعديد من البطولات العالمية والقارية.