  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

براميدز

أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

تريزيجيه

ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

صورة من الفيديو

سؤال محرج من "سلفي" عن إمامة المرأة

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

"الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية

الرياضة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام
بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"الداخلية": ربط بيانات المواطنين بـ«الرقم القومي»

#

"الدراويش" يسعى للخروج من دوامة الهزائم

#

الزمالك يواصل استعداداته لعبور كمين "الداخلية"

#

الأمن يحبط هجوم إرهابى على كمين فى العريش

يواجه فريق الداخلية نظيره الإسماعيلي، فى الثانية ونصف ظهر اليوم السبت، على استاد كلية الشرطة، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.

ويسعى "الدراويش" لحصد نقاط المباراة ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا بعدما تغلب على المقاولون العرب.  

ويدخل الداخلية المباراة فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، جمعها من 14 مباراة، ولديه 5 مباريات مؤجلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية
» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"
» تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون
» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي
» قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى
» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها
» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول