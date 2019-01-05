الزمالك يحتفل بمرور 108 أعوام على إنشائه

05 يناير 2019 - 12:10 م

يحتفل نادي الزمالك، بعيد تأسيسه الـ108، حيث تأسس يوم 5 يناير عام 1911، واحتفل بمئويته عام 2011 أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني باستاد القاهرة.

وكتب النادي، عبر صفحته "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالذكرى الـ108 لتأسيس نادي الزمالك، كل عام وجمهورنا بخير، كل عام ورموزنا بخير، كل عام ونادي الزمالك دائمًا وأبدًا فخر لنا جميعا".

ويتصدر فريق الزمالك حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، ويخوض لقاء اليوم السبت أمام فريق الاتحاد السكندري بالجولة الـ19 للدوري.