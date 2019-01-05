"إسرائيل" وراء رفض الكويت استضافة كأس العالم

05 يناير 2019 - 11:59 ص

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن أن الكويت تضع قائمة أسباب أخرى تعيقها لاستضافة كأس العالم لعام 2022، أبرزها الكحوليات والتأشيرات للإسرائيليين.

تحت عنوان "الكويت ترفض استضافة كأس العالم، بسبب التأشيرات لإسرائيل"، أوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الكويت رفضت رسميًا مشاركة قطر في استضافة كأس العالم لعام 2022، مرجعة ذلك لعدة أسباب، من ضمنها رفضها للمشروبات الكحولية التي ترعي الحدث، وإجبار الفيفا لها بمنح تأشيرات لجميع الجنسيات .

وتعتقد الصحيفة أن الكويت تقصد عدم سماح للإسرائيليين، بصفة خاصة، بالدخول إلي أراضيها أثناء استضافتها كأس العالم، لافتة إلى أن إسرائيل وقطر ليس لديهما أية علاقات دبلوماسية.

ومن جانبه، صرح الشيخ أحمد يوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، لصحيفة "الراية" اليومية، أن "من الصعب علينا الموافقة على بعض الشروط والقواعد التي تضعها الفيفا للبلد المضيف لكأس العالم، على سبيل المثال السماح بإعطاء تأشيرات لجميع الجنسيات، أو إصدار تأشيرة وصول، فقواعد الفيفا تحظر منع الدخول لأي جنسية سواء كانوا أعضاء في الفرق الرياضية أو الجماهير" .

وتابع "الصباح" في حديثه، أن من ضمن الأسباب الأخرى التي تدفعنا لرفض الاستضافة، أن هناك شركات مشروبات روحية ترعى البطولة وترغب في البيع والترويج لمنتجاتها في ملاعب المباريات، وهو أمر محرم ومجرم لدينا في الكويت، فكيف سنحل هذه المشكلة؟".



