الاكتئاب يصيب الفتيات أكثر من الشباب فى استخدام السوشيال ميديا

05 يناير 2019 - 11:58 ص

كشفت دراسة صادرة عن معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية في جامعة كوليدج في لندن، عن أن أعراض الاكتئاب المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تظهر على المراهقات أكثر مما تظهر لدى المراهقين بمقدار المثلين ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى المضايقات على الإنترنت واضطرابات النوم وكذلك الانطباع السلبي عن شكل الجسد وتراجع تقدير الذات.

وقام الباحثون داخل المعهد بإعداد دراسة حللت بيانات نحو 11 ألفًا من الشباب في بريطانيا فوجدوا أن الفتيات في سن الرابعة عشرة كن أكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي حيث يستخدمها نحو 40% منهن لأكثر من ثلاث ساعات يوميا مقارنة مع 20%من الذكور و12% ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بقلة و38% ممن يستخدمونها بكثافة (أكثر من خمس ساعات يوميًا) ظهرت عليهم علامات تدل على الإصابة باكتئاب أكثر حدة.

ودرس الباحثون الأسباب الأساسية التي قد تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاكتئاب اكتشفوا أن 40% من الفتيات و25% من الفتيان تعرضوا للمضايقات أو التنمر على الإنترنت.

وظهرت أعراض اضطراب النوم بين 40% من الفتيات مقابل 28% من الفتيان. ويرتبط القلق وقلة النوم بالإصابة بالاكتئاب، وكانت النتيجة أن الفتيات يتأثرن بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل والقلق من شكل الجسد وتقدير الذات لكن تأثر الفتيان بهذا الأمر كان أقل.

وطالبت إيفون كيلي الأستاذة في المعهد والتي ترأس فريق الأبحاث، أولياء الأمور وصناع القرار الاهتمام بنتائج الدراسة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تتصل بشدة بوضع إرشادات الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم ساعات استخدام الشباب لها.