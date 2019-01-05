» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي

05 يناير 2019 - 11:55 ص

احتل الصندوق الدائم لإسرائيل "كيرن كييميت"، أمس الجمعة، العناوين في وسائل الإعلام الكندية، وذلك في أعقاب تحقيقات قامت بها سلطات الضريبة، وأشارت إلى أن الصندوق موّل مشاريع للجيش الإسرائيلي من أموال التبرعات التي جمعت في كندا، إضافة إلى مشاريع تحريج يقوم بها الصندوق في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن القانون الكندي لا يمنع المواطنين الكنديين من التبرع للجيش الإسرائيلي عن طريق وزارة الأمن الإسرائيلية، إلا أنه يمنع "المنظمات الخيرية" المعفية من الضرائب من مساعدة جيوش أجنبية، كما يمنعها من الحصول على إعفاء ضريبي لقاء هذه التبرعات.

وبحسب وسائل الإعلام الكيدية فإنه في إطار التبرعات تم تحويل أموال لتطوير قاعدة عسكرية في كيبوتس "سديه بوكير" وتمويل تأهيل الشبيبة (غدناع) للخدمة العسكرية.

في المقابل، ادعى الفرع الكندي لـ"الكيرن كييميت" أنه تم تمويل مشاريع للجيش في السابق، وتوقف في العام 2016 بعد أن تبين أن ذلك مخالف للقانون.

ونقلت شبكة "CBC " عن المستشارة لحل الخلافات، مايغن مكنزي، قولها إنها فوجئت باكتشاف "تورط كيرن كييميت بتمويل الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنها وقفت على التفاصيل بشأن مشاريع التحريج خارج الخط الأخضر وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن صدمتها تتزايد مع اكتشاف تفاصيل أكثر.