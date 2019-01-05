براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

05 يناير 2019 - 11:45 ص

قضت محكمة النقض اليوم السبت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع وتأييد البراءة.

وكان المحامي مصطفى أحمد حضر وكيلاً عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، قضت في فبراير 2017 ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع.