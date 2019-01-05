دخول محل الحلويات خير

05 يناير 2019 - 11:44 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى دخلت محل حلويات فاخر ورحب بي البائع وكأنى أعرفه، وقدم لي حلويات وأكلت منها وكان طعمها جميل جدًا ومتنوعة فقلت لنفسي سأشتري لأولادى علبة حلوى واشتريت. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخولك محل الحلويات خير لك، وترحيب البائع لك وأكلك الحلوى منه يدل على أن لك صديقا بارا بك ومخلصا لك ولطيفا فى تعامله وسيكون عونًا لك فى الخير، وأكل الحلويات متعة لك، وشراء الحلويات رزق لك ولأولادك، والحلويات التى أكلتها منهم هى أيضًا هداية لك ورشاد واستقرار نفسي وعاطفي، وقد تكون رزقًا وربحًا من بيع أو شراء، وأكلك للحلوى والأخذ منها لأولادك هو رزق لك وزيادة إيمان.. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤى اللهم آمين.

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