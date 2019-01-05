"عبد العال" يهنئ "تواضروس" بعيد الميلاد المجيد

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متابعات حنان حمدتو

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هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال في نص الرسالة التى بعثها اليه: "تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم، يطيب لنا أن نتقدم لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء، عامًا يسوده السلام والأمن والأمان على شعب مصر، وأن يمتع قداستكم بموفور الصحة والعافية.

وتابع: لقد وقفتم دائمًا سدًا منيعًا أمام محاولات أعداء الوطن وخصومه، للنيل من وحدة النسيج الوطني وتمزيق لحمته وزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد الذين انصهروا في بوتقة واحدة، ضد كل من أراد بمصر السوء، فضربوا بذلك أروع الأمثلة في الحفاظ على كيان الدولة وحماية مؤسساتها، وقلتم قولتكم المعبرة: نستطيع أن نعيش بلا كنائس، ولكن لا نستطيع أن نعيش بلا وطن.

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