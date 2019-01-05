أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

05 يناير 2019 - 11:24 ص

انتهت الحكومة المصرية من تشييد وتجهيز "مسجد الفتاح العليم" المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لافتتاحه خلال أيام قليلة، حيث تم ، رفع أول أذان بالمسجد يوم الجمعة الأخيرة من عام 2018.

و يقع المسجد على مساحة 29 فداناً، وبه 4 مآذن بارتفاع 90 متراً، و يتضمن المسجد متحفاً لـ"الرسالات السماوية" وداراً لتحفيظ القرآن، وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33 متراً وارتفاع 28 متراً، و4 قباب ثانوية.



وأكد محسن صلاح مدير "شركة المقاولون العرب"، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، أن المسجد سيكون الرسمي للدولة، وستقام فيه صلوات الأعياد والاحتفالات الدينية، مضيفاً أن قبة المسجد تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وتم تنفيذه على أعلى مستوى باستخدام أعلى الإمكانيات.

وتعادل مساحة المسجد 10 أضعاف الجامع الأزهر، وارتفاع الأعمدة يبلغ 45 متراً، وكمية الخرسانة لقاعدة العمود الواحد تبلغ 500 متر مكعب، وهي كافية لتنفيذ مبنى سكني من 7 طوابق.

كما يتسع المسجد بشكل إجمالي لنحو 17 ألف مصلّ، وتسع مساحته الداخلية 6500 مصلٍ و1200 سيدة.



بينما تستوعب الساحة المقامة أمام صحن المسجد 7 آلاف مصل، ويسع البدروم 1550 مصليا، وله 5 مداخل رئيسية، منها 3 للرجال و2 للسيدات، كما أن به مصعدين.

ويضم المسجد مستشفى خيرياً يتسع لـ300 سرير، وقاعتين ضخمتين للمناسبات والجنازات، ومساراً كبيراً لخروج المواكب الجنائزية.







