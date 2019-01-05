ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

05 يناير 2019 - 11:17 ص

ارتفعت القيمة السوقية للاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي خلال الميركاتو الشتوي الذي بدأ في أول يناير الجاري، لنحو مليون يورو.

وارتفع سعر محمود تريزيجيه فى سوق الانتقالات العالمية إلى 5.5 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى أسعار اللاعبين، ما يوازى 112 مليون جنيه.

واستطاع محمود تريزيجيه أن يلفت أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية بعد تألقه مع قاسم باشا، حيث ترغب أندية اتحاد جدة والشباب السعوديين، ولاتسيو الإيطالى، وشتوتجارت الألمانى، وجالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش من تركيا، والريان القطري في ضم "الفرعون المصري".

محمود تريزيجيه صاحب الـ24 عامًا، بات أحد نجوم الدورى التركى، بعدما تم اختياره أفضل لاعب فى الموسم الماضى من جانب موقع "هوسكورد" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، كما تواجد فى التشكيلة المثالية للمسابقة.

كما تم اختياره ضمن أفضل 5 لاعبين فى تركيا الموسم الماضى، كما توج بلقب هداف قاسم باشا فى مختلف المسابقات برصيد 16 هدفاً، ليواصل مسيرة تألقه فى الملاعب التركية هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.