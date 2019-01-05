» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى

05 يناير 2019 - 11:15 ص

أكدت العديد من الأبحاث أن تناول الشاى والعصائر المحلاة بالسكر تؤثر على سلامة الكلى وتؤدى إلى الإصابة بأمراض الكلى.

ويقول الباحثون إن الأشخاص الذين يشربون الشاي والعصائر المحلاة بالسكر بانتظام يواجهون مخاطر الإصابة بالأمراض بنسبة أعلى 61%، مقارنة مع من يتناولون هذه المشروبات قليلاً.

ومن بين الأمراض التي تسببها كثرة تناول الشاي والعصائر المحلاة بالسكر، ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، بالإضافة إلى زيادة الوزن، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، السبت.

لكن أهم نتيجة توصلت إلى الدراسة، ذلك الربط المباشر بين تناول الشاي والعصائر وعمل الكلى، إذ قال الباحثون إن شرب الشاي والعصائر بكثرة يمكن أن يضع تدريجيًا ضغوطًا على الكلية و"يسرع" فقدانها وظيفتها.