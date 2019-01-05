قرار جديد ضد 6 متهمين قتلوا طفلًا لسرقته

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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، في اتهامه 4 منهم بقتل طفل عمدًا بعد سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه في منطقة المقطم جنوب القاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بالفيوم، من القبض على المتهمين: "أسامة.م"، و"مصطفى.ا" و"محمد.ر"، وعبد الرحمن.ر"، و"محمد.ط"، و"أحمد.س"، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم، حال قيامهم بمحاولة بيع توك توك بدون أوراق فى الفيوم.

وبمناقشتهم اعترفوا أنهم قاموا بسرقة التوك توك من طفل صغير كان يقوده فى دائرة قسم شرطة المقطم، حيث قام ثلاثة منهم بالركوب معه وطلب توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية، وهناك ذبحوه بسكين وألقوا بجثته فى جبل المقطم وتوجهوا إلى الفيوم لبيع التوك توك.

تحرر المحضر اللازم وتم إخطار مديرية أمن القاهرة وترحيلهم إلى قسم شرطة المقطم، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يومًا، إلى أن أصدرت النيابة قرارًا بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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