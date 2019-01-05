القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

05 يناير 2019 - 11:09 ص

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، جاء نصها:

"قداسة البابا -تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أنني أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم.

وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذا أقباط القوات المسلحة البواسل بشمال ووسط سيناء.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.