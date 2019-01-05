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اقتصادي: 100 مليار دولار إيرادات وتدفقات نقدية لمصر فى 2019

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توقع أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي، أن يشهد العام الجديد 2019، تدفقات دولارية وإيرادات إضافية لمصر، تصل إلى مستوى 100  مليار دولار، من 10 مصادر، تتضمن زيادة إيرادات السياحة، إلى مستوى 12 مليارًا، و48 مليارًا من تصدير الغاز للخارج، وعائدات الاستثمار الأجنبي إلى 12 مليارات، وإصدار سندات دولية متوقعة بنحو 4 مليارات، و4 مليارات أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وحوالي 27  مليار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و28 مليار قيمة الصادرات، وحوالي 5.7 مليار من عبور قناة السويس، فضلا عن مليار جنيه حصيلة سنوية متوقعة من ضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك حال إقرارها.

وقال الديب: إنه حسب تقارير دولية، فإن الاقتصاد، تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات وأدوات الدخل الثابت، متوقعًا أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي متوقعًا أن تتخطي أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، حاجز الـ50 مليار دولار، بنهاية العام.

وأوضح الديب، أن تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، ساهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي، سبق وتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع5.5% في 2019، مؤكدا أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، وقد توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019/2020.

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