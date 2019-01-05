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اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

أحمد الشربينى

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اعترفت المتهمة بقتل صديقتها أمام أورقة المحققين بالدقهلية بتفاصيل صادمة قائلة: "السحر سبب الجريمة".. الضحية كانت واثقة منى، وتروي لي تفاصيل مشاكلها مع زوجها لدرجة أنها أطلعتني على تفاصيل مشاكلها مع زوجها، ونصحتها بحل هذه المشاكل بالسحر.

وأضافت المتهمة أن الضحية كانت تبحث عن طوق نجاة لحل مشاكلها مع زوجها، فسلمت عقلها لى، ونجحت فى قتلها وسرقة مجوهراتها لمروري بضائقة مالية.

وتلقى مركز شرطة شربين بالدقهلية بلاغًا من "محمد.ص"، 64 سنة بائع متجول، باشتباهه فى وفاة زوجته جنائيًا، والتى توفيت بمنزلها ببندر شربين خلال شهر نوفمبر الماضى، إثر تردد إحدى السيدات عليها بمنزلها واعتقاده بإعطائها مادة غير معلومة عن طريق الفم.

وأكدت المتهمة، أن يوم الحادث توجهت لمنزل المجني عليها، حيث أبلغتها الأخيرة بوجود خلافات مع زوجها وأولادها، وتتضرر من سوء معاملتهم لها، فاستغلت المتهمة سذاجة الضحية وأقنعتها بأنها على دراية بأعمال الدجل والشعوذة .

وتم بإرشاد المتهمة ضبط الهاتف المحمول، واعترفت ببيع المصوغات الذهبية بمحل بمركز كفر سعد بدمياط بمبلغ 19500 جنيه، أنفقته في سداد ديونها وقضاء بعض احتياجاتها، وأرشدت عن صاحب محل المصوغات الذهبية، حيث ضُبط وأرشد عن المصوغات ونفى علمه بأنها من متحصلات الجريمة.

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