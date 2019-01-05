  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

صورة الخبر

رشيدة طليب تسب "ترامب" بلفظ مسيء

حريق يكشف سوق للدعارة

حريق يكشف سوقًا للدعارة

محاكمة

مفاجآت فى رشوة "القابضة للصناعات الغذائية"

محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن أنهي حياتي خائنًا

مختار نوح

أصحاب فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

البابا فرنسيس :

الكنيسة الأمريكية فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجنسية

وغضب بالشارع العراقي..

حريق يكشف سوقًا للدعارة

عرب وعالم

حريق يكشف سوق للدعارة
حريق يكشف سوق للدعارة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. السيطرة على حريق جديد بإحدى قرى الوادي

#

حريق هائل في شبه جزيرة "ايفيا" اليونانية

كشف حريق اندلع في دار لإصلاح النساء المشردات ببغداد، عن شبكة منظمة للدعارة، يديرها "ضباط فاسدون"، بالتعاون مع "موظفين حكوميين".

وكان حريق اندلع فجر أمس الجمعة، في دار للنزيلات المشردات ببغداد، أسفر عن مصرع ست نساء، وإصابة أخريات بحروق واختناقات .

ووفق مصادر مطلعة لصحف محلية فإن الحريق، اندلع بعد شجار بين عدد من النزيلات، وموظفين في الدار، متورطين في إدارة شبكة دعارة تقدم خدمات جنسية لساسة وتجار، لقاء مبالغ مالية.

وأضافت المصادر أن الشجار بين النزيلات والموظفين اندلع فجر الجمعة خلال عملية اقتسام عائدات أعمال دعارة تم تنفيذها خلال أعياد رأس السنة في بغداد، حيث شهدت الدار نشاطًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، بسبب الطلب المتزايد على السيدات.

وتقول المصادر:  إن الشجار تطور كثيرًا عند تعرض بعض النزيلات إلى الطعن، فيما لجأت أخريات إلى رش مادة سريعة الاشتعال على أجسادهن وأضرمن النار فيها. من جانبها حاولت وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تملك حق إدارة الدار التكتم على تفاصيل الموضوع.

فيما قالت المصادر إن موظفين في الدار يستخدمون علاقاتهم بمسئولين للتستر على الفضيحة.

وكان ضباط فاسدون، قد قادوا حملة في بغداد والمحافظات، لجمع المشردات أو الهاربات من قضايا عشائرية، في الدار للاتجار بهن، مشيرة إلى أن العديد من النزيلات، أجبرن على ممارسة الدعارة.

ولم تستبعد المصادر، أن تتأثر التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية العراقية في هذه الفضيحة، بنفوذ شخصيات سياسية أو حزبية.

وتسببت الحادثة في صدمة جديدة للأوساط الإعلامية والسياسية العراقية، لكونها تمثل مظهرًا آخر عن استشراء الفساد والفوضى بالبلاد.

ويجسد التكتم على ما جرى في دار النزيلات المشردات نفس الطريقة التي تتعامل من خلالها الحكومة العراقية مع الكثير من الأحداث التي تضرب المجتمع في صميم وجوده الإنساني والأخلاقي.

يذكر أن  8 سجينات لقين حتفهن في شجار وحريق بسجن النساء شمال العاصمة العراقية.

وصرح أحد أفراد شرطة قسم الرصافة بأن الحريق اندلع في مطبخ السجن بعد شجار بين السجينات.

 وأكدت مصادر في الشرطة العراقية أن سيدتين لقيت حتفهما بسبب جروح وطعنات،  بينما لقت 6 نساء أخريات مصرعهن بسبب الحريق.

بينما تخضع 22 سيدة أخرى للعلاج بسبب إصابات في مستشفيين قريبين.

يذكر أن السجن يدار من مكتب وزارة العدل للتأهيل ويؤوي أيضا نساء بلا مأوى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية
» الإصابات تقلق "لاسارتي" فى الأهلي
» المركز الطبى العالمى يستضيف خبيرًا فى أمراض العمود الفقرى
» تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ"مارادونا"
» الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»
» وفاة والدة إعلامي شهير .. والجنازة بعد قليل
» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي
» فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها
» أزمة بسبب تعليق كارثي قاله زوج فنانة شهيرة ليلة زفافهما
» تعليق مثير من ابنة "السبكي" على هزيمة الاهلي من بيراميدز
» كشف غموض مقتل سيدة بشبرا الخيمة .. والقاتل مفاجأة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول