أمانة مستقبل وطن بالقاهرة تنظم ندوة بعنوان "السياسة الخارجية المصرية"

أمينة عبد العال
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، برئاسة النائب محمد ماهر حامد أمين الحزب بالمحافظة، ندوة بمقر الأمانة بالتجمع الخامس، تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية"، وذلك بحضور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والأمناء المساعدين للحزب بالقاهرة.
واستعراض الحضور خلال الندوة ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه قضايا بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، والتى انعكست بالإيجاب على وضع مصر دوليًا.
ظهر12:05 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:05
عصر
14:52
مغرب
17:11
عشاء
18:41