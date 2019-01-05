  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
حريق يكشف سوق للدعارة

حريق يكشف سوق للدعارة

محاكمة

مفاجآت فى رشوة "القابضة للصناعات الغذائية"

محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن أنهي حياتي خائنًا

مختار نوح

أصحاب فتاوي تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

البابا فرنسيس :

الكنيسة الأمريكية فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجنسية

الدولار

البنوك الأعلى سعرًا للدولار

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يحرج جماهير الأهلي بوثيقة غير متوقعة

تامر أمين

حما "شيرين" يفاجيء تامر أمين بكواليس صادمة عن إساءتها لمصر

بالصور..

أمانة مستقبل وطن بالقاهرة تنظم ندوة بعنوان "السياسة الخارجية المصرية"

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن بالقاهرة ينظم الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة

#

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية كبيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة

#

منافذ غذائية لمواجهة غلاء الأسعار بحزب مستقبل وطن

#

مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار رخيصة

الاصابات

بطولة

محمد نجيب

عربية

أزروا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، برئاسة النائب محمد ماهر حامد أمين الحزب بالمحافظة، ندوة بمقر الأمانة بالتجمع الخامس، تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية"، وذلك بحضور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والأمناء المساعدين للحزب بالقاهرة.

واستعراض الحضور خلال الندوة ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه قضايا بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، والتى انعكست بالإيجاب على وضع مصر دوليًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإصابات تقلق "لاسارتي" فى الأهلي
» المركز الطبى العالمى يستضيف خبيرًا فى أمراض العمود الفقرى
» تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ"مارادونا"
» الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»
» وفاة والدة إعلامي شهير .. والجنازة بعد قليل
» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي
» فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها
» أزمة بسبب تعليق كارثي قاله زوج فنانة شهيرة ليلة زفافهما
» تعليق مثير من ابنة "السبكي" على هزيمة الاهلي من بيراميدز
» كشف غموض مقتل سيدة بشبرا الخيمة .. والقاتل مفاجأة
» لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول