مؤتمر صحفى لـ"التموين" لبحث مستجدات مشروع سيارات شباب الخريجين

05 يناير 2019 - 10:22 ص

يجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد لاستعراض موقف مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين، وهى عبارة عن منافذ لطرح السلع، ومن المقرر أن يستعرض الوزير أيضًا خطة الوزارة خلال 2019.

ووجه الدكتور على المصيلحي بتيسر إجراءات التعاقد مع شباب الخريجين الحاصلين على سيارات متنقلة من صندوق تحيا مصر لبيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة فى الميادين العامة والأماكن التي لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، على أن توفر شركتا الجملة العامة والمصرية المنتجات لهذه السيارات، بجانب توفير السلع لفروع مشروع جمعيتى أولاً بأول، وذلك فى تصريحات صحفية سابقة له.