» المركز الطبى العالمى يستضيف خبيرًا فى أمراض العمود الفقرى

محمد الخرو
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الدكتور سوكومار سورا خبير جراحة العمود الفقرى وعلاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير، وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات ألام العمود الفقرى، وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود وذلك فى الفترة من 19 – 24 / 1 / 2019.
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3 م – 5 م.
ظهر12:05 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:05
عصر
14:52
مغرب
17:11
عشاء
18:41