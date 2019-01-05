  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
محاكمة

مفاجآت فى رشوة "القابضة للصناعات الغذائية"

محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن أنهي حياتي خائنًا

مختار نوح

أصحاب فتاوي تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

البابا فرنسيس :

الكنيسة الأمريكية فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجنسية

الدولار

البنوك الأعلى سعرًا للدولار

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يحرج جماهير الأهلي بوثيقة غير متوقعة

تامر أمين

حما "شيرين" يفاجيء تامر أمين بكواليس صادمة عن إساءتها لمصر

بيراميدز

"مرتضى" يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم عن هزيمة "بيراميدز"

مجلة بريطانية:

رشيدة طليب تسب "ترامب" بلفظ مسيء

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «ترامب» على «بدء إجراءات إقالته»

#

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

#

مصحف "جيفرسون" المترجم يعود للكونجرس الأمريكي

#

عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية

ترامب

الكونجرس

رشيدة طليب

نيو ستيتسمان

ذكرت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية، أن رشيدة طليب، عضو الكونجرس الديمقراطية، وصفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلفظ مسيء للغاية، ملوحة بقدرة البرلمان على عزله بالقوة.

وتحت عنوان "لماذا وصفت رشيدة طليب ترامب بـ"ابن الع...."، تساءلت المجلة، في تقريرها، عن إذا لغة "طليب" مفيدة في نهج الكونجرس أم ستضر بالديمقراطيين أكثر، وتزيد من تحامل الرئيس الأمريكي، ضدهم؟!".

وأوضحت المجلة أن أول مسلمة من أصول فلسطينية تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي، قالت في إحدى دعوات العشاء، بعد أدائها اليمين الدستوري بقليل، موجهة حديثها لـ"ترامب": "يحبك الناس عندما تنتصر، وفي ذلك اليوم، عندما ينظر ابنك إليك ويقول: ماما، لقد فزت.. والمتنمرون لا ينتصرون، أقول: لا، هم لا ينتصرون. لأننا سنفعلها. سنذهب هناك ونخضع "ابن الع....".

وعقبت المجلة أن "طليب" تشير بهذا اللفظ إلى استياء ترامب من فوز الديمقراطيين بالأغلبية مجلس النواب وتقليله من قدرتهم على عزله من منصبه.

ولفت التقرير إلى أن سب "طليب" لترامب أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تصدر فيديو "طليب" تريند "تويتر"، وهو ما دفع رئيسة النواب، نانسي بيلوسي، لقول إنها لا تحب اللغة التي استخدمتها "طليب" لكنها ليست أسوأ من لغة ترامب.

وفي عام 2016، قالت "طليب" في حوار مع مجلة أمريكية، بعد تولي ترامب حكم البلاد، مبررة هجومها الحاد عليه، إنه "لا يمكن التعامل بأسلوب مهذب مع شخص يصف المهاجرين المكسيكيين الذين يعملون بجد والذين جاءوا لمتابعة الحلم الأمريكي على أنهم" مغتصبون".

واختتمت المجلة، تقريرها، بأن "طليب" على حق في تصرفه، فترامب وجه استياءات لكثير من الأشخاص، وهذا لم يكن من صفات الرئيس الأمريكي من قبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإصابات تقلق "لاسارتي" فى الأهلي
» المركز الطبى العالمى يستضيف خبيرًا فى أمراض العمود الفقرى
» تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ"مارادونا"
» الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»
» وفاة والدة إعلامي شهير .. والجنازة بعد قليل
» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي
» فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها
» أزمة بسبب تعليق كارثي قاله زوج فنانة شهيرة ليلة زفافهما
» تعليق مثير من ابنة "السبكي" على هزيمة الاهلي من بيراميدز
» كشف غموض مقتل سيدة بشبرا الخيمة .. والقاتل مفاجأة
» لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول