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سيارة تقتحم مزلقان بخط القاهرة الإسكندرية وتوقف حركة القطارات

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سكك حيد مصر
سكك حيد مصر

حنان حمدتو

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قالت هيئة السكك الحديدية إن سيارة نقل اقتحمت مزلقان جنبواى ما بين دنشال وصفط الحرية على خط القاهرة الإسكندرية.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن جميع الإجراءات الاحترازية كانت تعمل على المزلقان، وأضافت أن الأجراس والأنوار تعمل بانتظام مع وجود حراسة من الهيئة وخفير نظامى.

وأكدت الهيئة أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة النقل بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية، تسبب ذلك في احتكاكها بجرار قطار رقم 14 مميز الإسكندرية - القاهرة ما أدى إلى سقوط الشبكة الأمامية لجرار القطار وعلى الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار الإمداد ليستكمل القطار رحلته ولم ينتج عن ذلك أي تلفيات أو إصابات أو وفيات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات ، وطالبت الجهات المختلفة بالتعاون لمنع أي تهديد لحياة المواطنين بسبب سلوكيات خاطئة لمن يقوم باقتحام المزلقانات أثناء قدوم القطارات.

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