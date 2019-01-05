05 يناير 2019 - 10:10 ص

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهدت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.