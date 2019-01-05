ختام ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون بمشاركة 30 فنانًا تشكيليًا عالميًا

05 يناير 2019 - 10:08 ص

اختتم ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون، فعالياته مساء أمس، بأحد فنادق شرم الشيخ بحضور اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، الذى افتتح معرض الختام، وتفقد الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانين المشاركين.

وأشاد اللواء عبدالفتاح حلمى، بالأعمال الفنية التى وصفها بالرائعة، والتى قام 30 فنانًا تشكيليًا عالميًا من أمهر وأشهر الفنانين التشكيليين بإنجازها، حيث ضم الملتقى ورش للنحت والرسم.

واستضافت مدينة شرم الشيخ، ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون، والذى أقيم خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضى إلى 3 يناير، بمشاركة 30 فنانًا من أمهر وأشهر الفنانين التشكيليين، احتفالًا بالعام الجديد.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم الملتقى، إنه لأول مرة يجتمع مشاهير الفن التشكيلى المعاصر فى ملتقى عالمى صاحبه ورش فنية رائعة القيمة التشكيلية، وشارك فيها الفنان الكبير محمد عبلة والدكتور الفنان النحات الكبير صلاح حماد والفنان الدكتور مصطفى عيسي والدكتور محمد أبو النجا والفنانة الدكتورة أمانى موسي والفنان محمد طلعت والفنان العالمى سيروان بران والفنانة كرستين عبلة من سويسرا والفنانة كاتى من المجر والفنان رنيم صباغ من كندا والنحاتين عمر طوسون وسارة قاسم ويسرا حفض والفنان الكبير تيسير بركات من فلسطين والفنان وائل نور والفنان طارق مأمون والفنان مهاب عبد الغفار والفنان والمصور الفوتوغرافي الكبير عبد الرحيم العرجان، والفنان محمد عبد الهادى، والفنانة شادية القشيري.