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تواضروس: الرئيس يحافظ على النسيج الوطنى ويرسى مبادئ الوطنية

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وكالات- حنان حمدتو

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يسعى إلى الحفاظ على النسيج الوطنى المصرى الواحد وإرساء مبادئ الوحدة الوطنية.

وأضاف خلال لقائه برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى ووفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية بالمقر البابوى مساء أمس، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لاحترام وتقدير جميع الأديان بالمجتمع المصري، وأنه تأكيدًا لهذا الأمر سيفتتح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط بحضور قيادات من دول العالم مساء بعد غدٍ الأحد.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن عيد الميلاد المجيد مناسبة ملهمة؛ تنفتح فيها عقولنا على آفاق جديدة، وأنها فرصة جليلة للتقارب وتبادل التهانى التى تعبر عن مشاعر صادقة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسى للحفاظ على استقرار المجتمع المصرى من خلال تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية.

وحضر اللقاء من الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثانى والقس بولس حليم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور جرجس صالح الأمين العام الشرفى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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