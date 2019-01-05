وزير الخارجية الأمريكى فى الضيافة المصرية الخميس المقبل

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وكالات- حنان حمدتو

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يزور مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى القاهرة يوم الخميس المقبل لحضور محادثات مع كبار المسئولين المصريين حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.

وفقا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن وزير الخارجية الأمريكي سيلقي أيضًا خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الجاري والتي تستغرق 3 أيام كلمة حول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة بمنطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء القادم تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجارى، وتشمل إلى جانب مصر كلاً من الأردن التى يستهل بها جولته والبحرين والإمارات، ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت.

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