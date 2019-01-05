مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار بباكستان

05 يناير 2019 - 09:42 ص

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير عدد من المحال التجارية جراء انفجار سيارة مفخخة مدينة "بيشاور" الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية - الأفغانية.

وقال مصدر شرطي - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن الانفجار وقع في الناحية الخارجية من مسجد بمنطقة "کالي باري مندر"، مشيرًا إلى أن من بين المصابين سيدة وتم نقلها على الفور إلى أقرب مستشفى".

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.