  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
حريق يكشف سوق للدعارة

حريق يكشف سوق للدعارة

محاكمة

مفاجآت فى رشوة "القابضة للصناعات الغذائية"

محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن أنهي حياتي خائنًا

مختار نوح

أصحاب فتاوي تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

البابا فرنسيس :

الكنيسة الأمريكية فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجنسية

الدولار

البنوك الأعلى سعرًا للدولار

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يحرج جماهير الأهلي بوثيقة غير متوقعة

تامر أمين

حما "شيرين" يفاجيء تامر أمين بكواليس صادمة عن إساءتها لمصر

الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«جلال» يقترب من تدريب «سيد البلد»

#

استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري

#

«طولان»: «داوودا» و«سيسه» تعرضا للتهديد

#

رئيس الزمالك يرفض مشاركة «سيسه» و«داودا»

برشلونة

ريال مدريد

رونالدو

منتخب مصر

محمد صلاح

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري، في السادسة مساء اليوم  ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويبحث الزمالك عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع بيراميدز أقرب منافسيه بعد أن تغلب على الأهلي بثنائية أمس وقلص الفارق لـ 5 نقاط.

وفي المقابل يرغب الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على الأبيض للمرة الثانية على التوالي بعد الإطاحة به من البطولة العربية.

ويتصدر الزمالك، جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإصابات تقلق "لاسارتي" فى الأهلي
» المركز الطبى العالمى يستضيف خبيرًا فى أمراض العمود الفقرى
» تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ"مارادونا"
» الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»
» وفاة والدة إعلامي شهير .. والجنازة بعد قليل
» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي
» فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها
» أزمة بسبب تعليق كارثي قاله زوج فنانة شهيرة ليلة زفافهما
» تعليق مثير من ابنة "السبكي" على هزيمة الاهلي من بيراميدز
» كشف غموض مقتل سيدة بشبرا الخيمة .. والقاتل مفاجأة
» لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول