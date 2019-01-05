البنوك الأعلى سعرًا للدولار

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جمال الشاعر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 5 يناير.

وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلي المصري مسجلًا نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من بنك كريدى أجريكول، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى الكويتى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.90 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، والبنك العقارى المصرى، والبنك التجارى الدولى، وبنك عودة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى كل من المصرف المتحد، والبنك المصرى الخليجى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.


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