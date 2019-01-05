» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف مصدر مقرب من اللاعب عمرو وردة - المحترف بصفوف باوك اليوناني - عن قرب انتقاله إلى نادي "ويست بروميتش" الإنجليزي خلال يناير.
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