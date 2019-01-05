» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن إدارة ويست بروميتش بدأت في التواصل لمعرفة إمكانية الحصول على خدمات اللاعب "حسب مصراوي".

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن إدارة ويست بروميتش بدأت في التواصل لمعرفة إمكانية الحصول على خدمات اللاعب "حسب مصراوي".