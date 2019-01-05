  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:45 ص
بحث متقدم
بيراميدز

"مرتضى" يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم عن هزيمة "بيراميدز"

آل الشيخ

موقف مفاجيء من "تركي آل الشيخ" تجاه شخص قال "الأهلي فوق الجميع"

طبيبة كفر الشيخ

مفاجأة مدوية تفجرها والدة طبيبة كفر الشيخ عن القاتل

نبيه الوحش

"الوحش" يكشف علاقة سوزان مبارك بذبح الزوجات

السعيد

"حساسين" يفجر مفاجأة: "الأهلي يتعرض لمؤامرة كبرى"

توفيق عكاشة

عكاشة: "الدكتوراه بتاعتي سليمة وهذا الأمر الهام هو الدليل"

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة "صقيع"

جابر عصفور

جابر عصفور يفتح النار على "الأزهر": لا يمثل الاسلام

رئيس الوزراء

"الوزراء" يكشف حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن المياه

أرشيفية

أوروبا لن تدرج الإخوان «إرهابية» في 2019

لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي

الرياضة

البدري
البدري

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"حساسين" يفجر مفاجأة: "الأهلي يتعرض لمؤامرة كبرى"

#

«لاسارتي»: الخسارة لن تؤثر على مسيرة الأهلي

#

أول تحرك لـ«الخطيب» بعد انتقال «السعيد» إلى بيراميدز

#

فرج عامر: الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب لشراء ياسر إبراهيم

حسام البدرى

بيراميدز

كشف الكابتن حسام البدري - المدير الفني السابق للنادي الأهلي ورئيس نادي بيراميدز حاليا - أسباب رحيله من النادي الأهلي الصيف الماضي.

وقال "البدري" في تصريحات "تلفزيونية" في أعقاب فوز فريقه على العملاق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد: "القصة باختصار أن هناك وقت يجب أن تعرف فيه ما إذا كان الآخر يتمسك بك أم لا؟".

وأضاف: "في نهاية ولايتي مع الأهلي ومع تراجع النتائح ، قررت أن أرى مدى ثقة الإدارة في شخصي فتقدمت لهم باستقالتي وكان رد فعلهم أنهم قبلوها بالفعل ، وبالتالي كانت استقالتي نوع من أنواع رفع الحرج عن مجلس الإدارة".

وأردف: "الأهلي سيعود للأفضل لأنه يملك إدارة محترفة وهو النادي الذي أعشقه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي
» إبراهيم حسن لجمهور الأهلي: الآن عرفتم من الظالم ومن المظلوم
» تحذيرات من "الخدعة" الكبرى من واتساب
» تفاصيل صادمة ترويها والدة قتيلة المطرية
» تعرف على أجر رئيس المكسيك الشهري.. لن تصدق
» هذا السلاح الروسي سيشعل سباق التسلح بالصواريخ
» «ترامب» يهدد باستمرار الإغلاق الحكومي لسنوات
» الكشف عن أسباب ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب
» حقيقة إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب
» أول تعليق من «ترامب» على «بدء إجراءات إقالته»
» حسام حسن: تفاجأت بانضمام «السعيد» إلى بيراميدز

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • شروق

    06:59 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول