» إبراهيم حسن لجمهور الأهلي: الآن عرفتم من الظالم ومن المظلوم

05 يناير 2019 - 06:16 ص

أشاد إبراهيم حسن - مدير الكرة بنادي بيراميدز - بأداء النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



وأضاف في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "لا أرى أن الأهلي يعاني .. ومن الجيد أن تفوز على فريق يمتلك تاريخ كبير مثله ، فلا أحد يستطيع الفوز على الأهلي بسهولة".



وأردف: "لعبنا المباراة بجدية لأننا تعلمنا داخل جدارن النادي الأهلي أن نلعب بجدية وأمانة في كل مكان نعمل به".



وتابع: "الآن بعد رحيلي أنا وشقيقي حسام عن الأهلي قبل سنوات بات الجميع يعرف من الظالم ومن المظلوم".



