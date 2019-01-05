"مرتضى" يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم عن هزيمة "بيراميدز"

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الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أحمد عادل شعبان

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مرتضى

عبدالله السعيد

وجه أمير مرتضى - المشرف العام على فريق الزمالك - رسالة إلى عبدالله السعيد - لاعب بيراميدز - عقب إحرازه لهدف في مرمى الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف .

ونشر "مرتضى" صورة تجمعه بـ"السعيد" أثناء توقيعه لنادي الزمالك ، قائلًا: "بداية أكثر من رائعة للاعب الزمالك السابق عبد الله السعيد في أول مباراة له بالدوري المصري".

ولم يلعب "السعيد" في الزمالك وإنما وقع عقود انضمام للفريق قبل أن يقوم الأهلي بتمديد عقده ثم عرضه للبيع بعدها بساعات.

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