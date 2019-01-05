مفاجأة مدوية تفجرها والدة طبيبة كفر الشيخ عن القاتل

05 يناير 2019 - 05:39 ص

كشف عمرو وهبة - ابن خال طبيبة كفر الشيخ المذبوحة - مفاجأة مدوية عن رأي والدة الضحية في تورط زوج ابنتها بالقضية .



وقال "وهبة" في تصريحات لبرنامج "انفراد" الذي يقدمه البرلماني سعيد حساسين على قناة "الرافدين" : "والدة المجني عليها غير مقتنعة أن زوجها هو القاتل ، وكلما تحدثنا أمامها في هذا الشأن تشتمنا وتطلب منا الصمت وتدافع عن القاتل وتؤكد أنه لا يمكن أن يفعل هذا".



وأضاف: "لم ألحظ ما يريب على القاتل لكني لاحظت أن الجاني لا يسير مع المجني عليها في آخر شهر قبل الحادث ولا أعرف ما إذا كان هذا بسبب خلافات أم لا".



واعترف "أحمد" - 42 سنة - طبيب بالوحدة الصحية بسخا التابعة لمحافظة كفر الشيخ بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات بينه وبين الأم.



