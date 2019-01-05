تراجع مخزون الغاز الطبيعي في أمريكا

05 يناير 2019 - 01:40 ص

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بمقدار 20 مليار قدم مكعبة تقريبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 ديسمبر الماضي إلى 705ر2 تريليون قدم مكعبة.



كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المخزون بما يتراوح بين 30 مليار و75 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، في حين كان مستخدمو موقع "بلومبرج" يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 5ر33 مليار قدم مكعبة.

