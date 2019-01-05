توتنهام يقسو على ترانمير روفرز بسباعية نظيفة

05 يناير 2019 - 12:50 ص

تأهل فريق توتنهام إلى دور الـ64 فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه ترانمير روفرز 7 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في الدور الرابع من البطولة.



وتقمص فيرناندو لورينتي دور البطولة لتوتنهام بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 48 و70 و72 فيما سجل بقية الأهداف سيرج أورييه (هدفين) في الدقيقتين 40 و55 وهيونج مين سون في الدقيقة 57 وهاري كين في الدقيقة 82.



وتستكمل بقية مباريات هذا الدور على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.



يذكر أن تشيلسي هو حامل اللقب؛ حيث فاز على مانشستر يونايتد العام الماضي 1 / صفر في المباراة النهائية.

