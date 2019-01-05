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جابر عصفور:

مشروع تطوير التعليم الحالي أفضل من مشروع طه حسين

الحياة السياسية

بالفيديو.. إصابة جابر عصفور بوعكة صحية على الهواء
بالفيديو.. إصابة جابر عصفور بوعكة صحية على الهواء

المصريون ـ متابعات

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«شوقي»: طه حسين يتألم من حال التعليم

وصف د. جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، مشروع تطوير التعليم الحالي بأنه أكثر طموحا من خطة تطوير طه حسين، للتعليم التي ظهرت في عام 1938.
وأوضح "عصفور"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مشروع التعليم المطروح الحالي هو الأفضل بحكم الزمن والتطور، لاسيما وأن طه حسين، كان يكتب كتابته في ظل ما يسمى بالمركزية الأوروبية، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكلها الحالي موجودة.
ولفت "عصفور" إلى أن خلال الحقبة الماضية كان أقصى الحلم أن تصبح مصر محققة لحلم إسماعيل باشا، أن تكون مثل أوروبا، وتغيير الموقف في الوقت الحالي.
وكشف وزير الثقافة الأسبق أن المشروع الأوروبي الأمريكي في طريقه أن يتواضع إزاء العالم الجديد في آسيا، فالمستقبل قادم من قارة آسيا.


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