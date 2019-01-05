"حساسين" يفجر مفاجأة: "الأهلي يتعرض لمؤامرة كبرى"

عقب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على هزيمة الأهلي من نادي بيراميدز، قائلًا: "أدعو الخطيب للاستقالة ليعود الأهلي للاستقرار".

وأوضح "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة: "لازم تحصل وقفة ليعود بطل أفريقيا، من وإحنا صغيرين عارفين الأهلي جدا، لما بيكون متعادل اللاعيبة بتموت نفسها عشان تفوز، النهاردة المعلقين كانوا منحازين لنادي بيراميدز".

وأوضح "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة: "لازم تحصل وقفة ليعود بطل أفريقيا، من وإحنا صغيرين عارفين الأهلي جدا، لما بيكون متعادل اللاعيبة بتموت نفسها عشان تفوز، النهاردة المعلقين كانوا منحازين لنادي بيراميدز".