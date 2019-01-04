"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة "صقيع"

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"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يوم السبت مائل للبرودة صباحًا، شديد البرودة ليلا، وهناك شبورة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من البحر، نافيًا ما تردد حول حدوث موجة صقيع تضرب مصر الأيام المقبلة.
وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن البلاد من يوم الإثنين ستتعرض لرياح وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة.
ولفت "عبدالعال" إلى أن يومي الأحد والاثنين الجو سيكون غير مستقر، داعيًا المواطنين لاتخاذ الحذر.
وتابع: "أن الدولة لا يمكنها توجيه المواطنين لعدم الخروج من المنازل بسبب حالة الجو".


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