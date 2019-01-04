"الوزراء" يكشف حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن المياه

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أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائيًا عن شرائح المياه خلال يناير الجاري.
وبين المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم رفع الدعم نهائيا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي تماما دون أي تغيير، طبقا لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويا.
وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على الخط الساخن (125).

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