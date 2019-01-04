"الوزراء" يكشف حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن المياه

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائيًا عن شرائح المياه خلال يناير الجاري.



وبين المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم رفع الدعم نهائيا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي تماما دون أي تغيير، طبقا لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

