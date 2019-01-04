رئيس المركزي الأمريكي: لن أستقيل حتى لو طلب ترامب

04 يناير 2019 - 11:10 م

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، الجمعة، أنه لن يستقيل حتى لو طلب منه الرئيس دونالد ترامب، ذلك.



وردا على سؤال خلال مؤتمر في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية، عما إذا كان سيستقيل إذا طلب منه الرئيس ذلك، قال باول "كلا".



وأضاف أنه لم يتلق أي اتصال مباشر من البيت الأبيض بشأن أدائه لوظيفته.



جدير بالذكر، أن ترامب، اختار باول، ليرأس البنك المركزي، منذ فبراير/ شباط الماضي.



وفي 25 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وجه الرئيس الأمريكي، انتقادات شديدة وعلنية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ولباول شخصيا، واتهمه بإلحاق الضرر بالاقتصاد عبر زيادة أسعار الفائدة.



ولفت باول، إلى أنه "لا يوجد اجتماع مقرر مع الرئيس ترامب".



وخاطب المسؤول المالي الأمريكي الجمعية الاقتصادية، قائلا: "سنتحلى بالصبر ونحن نراقب لنرى كيف يتطور الاقتصاد".

